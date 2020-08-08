شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يحتفل بعيد ميلاده الـ23 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت كريم نيدفيد لاعب خط وسط النادى الاهلى بعيد ميلاده الـ "23" فهو من مواليد 8 أغسطس 1997 ، نيدفيد، نتاج قطاع الناشئين في الأهلي، تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وقت أن كان المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، على رأس الإدارة الفنية للأهلي ، وتم إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادي دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية موسم 2016.

حسام البدري مدرب الأهلي السابق اعتمد على اللاعب الشاب في فترة توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر، بل واستخدمه في كل المراكز من الظهير الأيمن للأيسر لوسط الملعب للجناح، ولكن واجه اللاعب سوء حظ في تلك الفترة، وحينها هاجمته الجماهير بشكل كبير بل وهاجمت المدير الفني حسام البدري، لإصراره على الدفع باللاعب، بل وأطلق رواد السوشيال ميديا هجومهم على اللاعب والمدرب وأطلقوا على اللاعب ابن حسام البدري، لإصراره على اللعب به ولاقتناعه بامكانياته، بل وتحدث الكثيرين بأن الأهلي لو تعاقد مع "ميسي" فأنه سيكون بديل لنيدفيد في فترة تدريب حسام البدري للأهلي.

ما بين عشية وضحاها ، أصبح كريم نيدفيد ،معشوق الجماهير الأهلاوية ، فى ظل تألقه الكروى إبان قيادة الاوروجوانى مارتن لاسارتى مهمة تدريب الاهلى ، والذى نجح فى إعاده اكتشاف اللاعب ، بعد تعرضه لسيل من الانتقادات خلال الفترة الماضية ، كادت تجعله يرحل عن الجزيرة خلال الانتقالات الشتوية الماضية .

"نيدفيد" تحت قيادة مارتن لاسارتى ، مستويات مميزة للغاية ، ونجح فى الوصول الى قمة النضوج الكروى ، ليصبح أحد الاوراق الرابحة ، والاسلحة الفتاكة والمدمرة للمارد الاحمر سواء على الصعيد المحلي او الافريقي حيث أصبح هداف الأهلى في دوري الابطال الافريقى بثلاثة أهداف حتى جاءت الطامة الكبرى.

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نيدفيد أُصيب في مباراة الأهلي والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدوري والتي أقيمت يوم 10 أبريل 2019، وفاز فيها الأهلي بهدفين لهدف وأجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفي الوقت الذى أنتظر فيه جمهور الأهلي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لأجراء جراحة أخرى في ألمانيا وما زال يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة والعودة للملاعب.

الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي علق على ابتعاد كريم نيدفيد عن الملاعب فترة طويلة، قائلاً: في مرحلة التأهيل الأولى قام الأطباء الألمان بإجراء عملية التأهيل للاعب بشكل سريع، مما جعل كريم يشعر بآلآلام استلزمت إجراء جراحة ثانية قام خلالها باستئصال الغشاء المبطن لغضروف الركبة قبل أن يُعاني اللاعب من رشح في الركبة مع المرحلة الجديدة من التأهيل لذا تم التعامل مع الوضع بشكل هادئ تماماً في عملية التأهيل حتى لا يزداد الوضع سوءاً.

لكن الأمر زاد عن الحد ووصلت مدة غياب كريم نيدفيد عن المباريات والتدريبات لما يقرب من عاماً وأربعة شهور منذ يوم 10 أبريل الماضي، الذى أقيم فيه لقاء الاهلي والمقاصة بالدوري .

غياب كريم نيدفيد طوال هذه المدة أثار تساؤلات وحيرة شديدة، وبات من الألغاز في القلعة الحمراء، لاسيما وتترقب جماهير الفريق عودة اللاعب الذي جاءته الإصابة في وقت كان يتألق فيه بشدة وكان أحد نجوم الفريق.