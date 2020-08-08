شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاضرة كارتيرون مع لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الزمالك تدريباته ظهر اليوم، السبت، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثاً عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.

وبدأ مران الزمالك بمحاضرة قصيرة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن بعض ملاحظاته عن مباراة المصرى الأخيرة، والتى فاز بها الفريق بهدف دون رد، ثم تحدث عن أهمية لقاء الاتحاد السكندرى وضرورة الفوز بالثلاث نقاط، وأشاد المدير الفنى للزمالك بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبوه فى لقاء المصرى متمنياً أن يزيد الأداء من مباراة إلى أخرى لاستمرار الانتصارات.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم، السبت، عودة جميع اللاعبين للمشاركة فى المران بعدما فضل كارتيرون منح راحة سلبية بالأمس من التدريبات الجماعية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى لقاء المصرى البورسعيدى، الذى جمع بينهما أول أمس الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، فى المباراة التى أقيمت على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.