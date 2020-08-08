شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي وانبي.. حلمى طولان يتسلح بأحمد على فى غياب محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد حلمى طولان، المدير الفنى لنادى إنبى، محمد شريف جناح الفريق المُعار إليه من النادى الأهلى من قائمة الفريق البترولى التى ستشارك فى مواجهة الأحمر غدًا، الأحد، فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، الذى عاود لاستئناف منافساته بداية من الخميس الماضى، بعد تعليقه لأكثر من 4 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب وجود بند فى عقد استعارة اللاعب من الأهلى يمنع مشاركته أمام المارد الأحمر، لذا فضل الجهاز الفنى للنادى البترولى الالتزام بهذا البند واستبعاده من المشاركة فى هذا اللقاء، احترامًا لهذا البند الذى يربط الناديين باستعارة إنبى لجهود اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى مع عدم مشاركته أمام الفريق الأحمر، رغم كون اللاعب أحد اللاعبين الأساسيين فى الفريق ويعتمد عليه بصورة أساسية.

الاهلى وانبي.. طولان يعتمد على أحمد على

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وقرر حلمى طولان الاعتماد على أحمد على، مهاجم إنبى، فى قائمة الفريق البترولى لقيادة الخط الأمامى للفريق أمام الأهلى، نظرًا للخبرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب، وحرص طولان على الحديث معه حول أدواره خلال اللقاء وتحركاته داخل منطقة الجزاء والأمور المختلفة التى تخص خط دفاع الأهلى لاستغلال بعض الثغرات وتهديد مرمى الأحمر فى المباراة المرتقبة، فيما سيستمر حلمى طولان فى الاعتماد على جهود محمود جابر، الحارس الصاعد، فى حراسة مرمى الفريق البترولى، خاصة بعد المستوى الرائع الذى قدمه مع الفريق هذا الموسم مع البترولى فى الدورى قبل توقفه كذلك تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال فترة التوقف الماضية، بجانب الاعتماد على عبدالعزيز البلعوطى، كبديل له على مقاعد البدلاء، نظرًا لإصابة الحارس عمرو حساب بخلع فى الكتف، حيث سيستعيد الفريق جهوده فى سبتمبر المقبل.

الاهلى وانبي.. ختام استعدادات البترولى

بينما يختتم إنبى استعداداته اليوم على ملعبه، بخوض المران الأخير لمواجهة الأهلى، وسيشهد المران تطبيق بعض الجمل التكتيكية والفنية التى يرغب حلمى طولان فى تنفيذها خلال مباراة الغد، والحديث مع اللاعبين حول الأدوار الدفاعية والهجومية المطلوبة منهم خلال اللقاء، على أن يكون المران خفيفًا تجنبًا لتعرض أى لاعب للإصابة، فيما سيمنح طولان بعض الأدوار الهجومية لعلى فوزى، الظهير الأيمن للفريق، من أجل استغلال تحركاته وانطلاقاته فى مواجه الغد، مع الحديث مع رامى صبرى، قائد ومدافع الفريق البترولى، حول تنظيم الخط الدفاعى وأدوار اللاعبين خلال مواجهة الأهلى.