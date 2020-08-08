شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى وبروتوكول تعاون بين اتحاد اليد وأحد المستشفيات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد وأحد المستشفيات الأربعاء المقبل فى مقر المستشفى لعلاج لاعبى المنتخب، مشيراً إلى أن المستشفى ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن منتخبات كأس العالم المقبل مصر 2021 من الناحية الطبية فى ظل البروتوكول الموقع مع الاتحاد الدولى من قبل .

ويخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا فى نفس يوم المؤتمر، استعداداً للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس للإعداد لمونديال2021 الذى تستضيفه مصر.

وبدأ منتخب كرة اليد الاختبارات الطبية على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين لتقسيم اللاعبين على مجموعتين استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة، وهى عبارة عن قياسات طبية وبدنية متضمنة رسم قلب بالمجهود واختبارات أخرى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

حراسة المرمى: محمد على - محمد عصام الطيار - عبدالرحمن حميد.

الدائرة: وسام نوار - إبراهيم المصرى - خالد وليد - أحمد عادل .

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الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان - مصطفى بشير.

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن وليد - عبد الرحمن فيصل - عمر ياسين.

الجناح الأيمن: أكرم يسرى - عمر سامى.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل - أحمد مؤمن.

صانع اللعب: أحمد خيرى - إسلام حسن - سيف الدرع.

بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين فى حالة عودتهم فى الفترات الدولية وهم: يحيى خالد - محمد ممدوح - كريم هنداوى - على زين - محمد سند - أحمد هشام.