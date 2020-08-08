شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد موهبة الأهلى الحائرة فى زنزانة الإصابات يحتفل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادى الأهلى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ"23" فهو من مواليد 8 أغسطس 1997، وهو من أبناء قطاع الناشئين فى الأهلي، وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وقت أن كان المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على رأس الإدارة الفنية للأهلى، وتم إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادى دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية موسم 2016.

حسام البدرى مدرب الأهلى السابق اعتمد على اللاعب الشاب فى فترة توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر، بل واستخدمه فى كل المراكز من الظهير الأيمن للأيسر لوسط الملعب للجناح، ولكن واجه اللاعب سوء حظ فى تلك الفترة، وحينها هاجمته الجماهير بشكل كبير بل وهاجمت المدير الفنى حسام البدري، لإصراره على الدفع باللاعب، بل وأطلق رواد السوشيال ميديا هجومهم على اللاعب والمدرب وأطلقوا على اللاعب ابن حسام البدرى، لإصراره على اللعب به ولاقتناعه بإمكانياته، بل وتحدث الكثيرين بأن الأهلي لو تعاقد مع "ميسي" فأنه سيكون بديل لنيدفيد فى فترة تدريب حسام البدرى للأهلي.

ما بين عشية وضحاها، أصبح كريم نيدفيد معشوق الجماهير الأهلاوية، فى ظل تألقه الكروى إبان قيادة الاوروجوانى مارتن لاسارتى مهمة تدريب الاهلى، والذى نجح فى إعادة اكتشاف اللاعب، بعد تعرضه لسيل من الانتقادات خلال الفترة الماضية، كادت تجعله يرحل عن الجزيرة خلال الانتقالات الشتوية الماضية .

"نيدفيد" تحت قيادة مارتن لاسارتى، قدم مستويات مميزة للغاية، ونجح فى الوصول إلى قمة النضوج الكروى، ليصبح أحد الأوراق الرابحة، والأسلحة الفتاكة والمدمرة للمارد الاحمر سواء على الصعيد المحلى او الافريقى حيث أصبح هداف الأهلى فى دورى الأبطال الأفريقى بثلاثة أهداف حتى جاءت الطامة الكبرى.

نيدفيد أصيب فى مباراة الأهلى والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى والتى أقيمت يوم 10 أبريل 2019، وفاز فيها الأهلى بهدفين لهدف وأجرى جراحة فى غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفى الوقت الذى أنتظر فيه جمهور الأهلى عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لأجراء جراحة أخرى فى ألمانيا وما زال يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافى من هذه الإصابة والعودة للملاعب.

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الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى علق على ابتعاد كريم نيدفيد عن الملاعب فترة طويلة، قائلاً، فى مرحلة التأهيل الأولى قام الأطباء الألمان بإجراء عملية التأهيل للاعب بشكل سريع، مما جعل كريم يشعر بآلام استلزمت إجراء جراحة ثانية قام خلالها باستئصال الغشاء المبطن لغضروف الركبة قبل أن يُعانى اللاعب من رشح فى الركبة مع المرحلة الجديدة من التأهيل لذا تم التعامل مع الوضع بشكل هادئ تماماً فى عملية التأهيل حتى لا يزداد الوضع سوءاً.

لكن الأمر زاد عن الحد ووصلت مدة غياب كريم نيدفيد عن المباريات والتدريبات لما يقرب من عاماً وأربعة شهور منذ يوم 10 أبريل الماضي، الذى أقيم فيه لقاء الأهلى والمقاصة بالدورى.

غياب كريم نيدفيد طوال هذه المدة أثار تساؤلات وحيرة شديدة، وبات من الألغاز فى القلعة الحمراء، لاسيما وتترقب جماهير الفريق عودة اللاعب الذى جاءته الإصابة فى وقت كان يتألق فيه بشدة وكان أحد نجوم الفريق.