شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يواصل حجز مقعد "أوباما" بتشكيل الزمالك أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على مواصلة الاعتماد على الصاعد حسام أشرف مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق أمام الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الاثنين باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.

وشارك حسام أشرف فى التشكيل الأساسى للزمالك فى المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى، فى ظل معاناة يوسف أوباما من إصابة فى العضلة الأمامية أبعدته عن الحسابات الفنية فى افتتاحية عودة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى شهد فوز الزمالك بهدف نظيف، ليقرر كارتيرون مواصلة الاعتماد على حسام أشرف فى هذا المركز.

Advertisements

ويواصل الفريق الأبيض، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته اليوم السبت، لمواجهة الاتحاد السكندرى وستشهد تدريبات الزمالك اليوم عودة جميع اللاعبين للمشاركة فى المران، بعدما فضل كارتيرون منح راحة سلبية بالأمس من التدريبات الجماعية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى لقاء المصرى البورسعيدى، الذى جمع بينهما الخميس، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، فى المباراة التى أقيمت على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

ويعمل الفرنسى كارتيرون على الوقوف من خلال التدريبات على مدى إمكانية بدء الاستعانة بالثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، عقب عودتهما للمشاركة فى تدريبات الفريق منذ أمس، الجمعة، عقب عودتهما من المغرب يوم الأربعاء الماضى، حيث سيتم حسم إمكانية بدء الاستعانة بهما من عدمه وفقًا لحالتهما الفنية والبدنية فى التدريبات.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.