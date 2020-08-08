شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجرى مسحة كورونا الثلاثاء المقبل قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى بعد العودة من فترة التوقف الطويلة فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يحل فريق المقاولون ضيفاً على سموحة بالإسكندرية، مساء الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة المحلية.

وكان لاعبو الفريق الأول بنادى المقاولون العرب قد خضعوا لعدة جلسات استشفائية، والفوطة النارية استعدادا لمباراة سموحة، عى هامش مران الفريق الذى أقيم أمس، ورفض الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، منح اللاعبين راحة سلبية عقب ودية وادى دجلة التى أقيمت مساء الخميس، ويواصل الفريق تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

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وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأضاف عبد الغنى، صعّدنا عدداً من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة الطلائع الودية من أجل الاطمئنان عليهم، لم نلعب بالتشكيل الأساسى بشكل كامل لأننا نريد تجهيز الجميع عن طريق منح الفرصة فى الوديات، وذلك لتعويض أى نقص يتعرض له الفريق فى حال إصابة أى لاعب.

ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.