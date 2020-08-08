شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات في أجرأ حوار: أنا أفضل لاعب في مصر.. وهدف الزمالك الأغلى بمسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الشحات لاعب الأهلى في أجرأ حوار له مع الخليج 365 أنه يعتبر نفسه أفضل لاعب في مصر متابعا: "هدف الزمالك الأغلى بمسيرتي" مضيفا أنه سعيد بالتواجد داخل القلعة الحمراء وأنه يرغب فى تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا مع المارد الأحمر.

وأضاف الشحات في حوار خاص لليوم السابع أنه لم يندم لحظة على انضمامه للنادي الأهلى مشيرا إلى أن الدورى الإماراتي من أقوى الدوريات العربية في الفترة الحالية.

وعن علاقته بمؤمن زكريا قال أنه لم يزامله معه كثيرا ولكن قابله في معسكر أسبانيا وكانت فرصة سعيدة للتقرب منه أكثر، مؤكدا أنه لاعب كبير ذو إمكانيات فنية كبيرة متمنيا الشفاء العاجل له في الفترة القادمة.

وعن الفارق بين فايلر ولاسارتي أكد الشحات أن الأوروجويانى لم يكن موفقا في الكثير من المباريات بعكس فايلر الذى يسعى دائما لتحقيق الفوز.

وكان الشحات قد أجرى عمليه جراحية "الفتاق" في الأيام الماضية وغاب على إثرها عن تدريبات الفريق ولازال حتى الآن لم يحدد الطبيب موعد نهائي لعودته إلى الملاعب.

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