مران الزمالك.. انتظام بنشرقي وأوناجم وحامد.. إشادة كارتيرون.. وتأهيل فتحي وأوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أدى فريق الزمالك تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.

وبدأ المران بمحاضرة قصيرة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن بعض ملاحظاته بخصوص مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد ثم تحدث عن أهمية لقاء الإتحاد السكندري المقرر بله يوم غد الإثنين باستاد الجيش ببرج العرب وضرورة الفوز بالثلاث نقاط.

وأشاد المدير الفني بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبيه في لقاء المصري، متمنياً أن يزيد الأداء من مباراة إلى أخرى لاستمرار الانتصارات.

وشهد المران مشاركة الثنائي المغربي أشرف بنشرقي و محمد أوناجم بعد سلبية المسحة الخاصة بهما والتي انضما بعدها إلى معسكر برج العرب.

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وكان المدير الفني باتريس كارتيرون قد عقد جلسه مع اللاعبين اطمئن خلالها على البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب، مشيداً بتطبيق اللاعبين للبرنامج.

وكذلك انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة الأخيرة.

وكان طارق حامد قد تغيّب عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد لشكواه من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات.

وخضع مصطفى فتحي، لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي للفريق اليوم؛ لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة، فيما واصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق برنامجه العلاجي و التأهيلي بالقاهرة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد سمح للاعب بمغادرة معسكر برج العرب بعد إصابته العضلية والتي أبعدته عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.