مدرب طلائع الجيش السابق: فيفا لم يوقع عليَ أي عقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد لوك إيميل المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش، أن الاتحاد التنزاني والاتحاد الدولي لكرة القدم لم يوقعا عليه أي عقوبات، بعد التصريحات العنصرية التي نُسبت له ضد جماهير فريق يانج أفريكانز التنزاني.
وكان هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن الاتحاد التنزاني قرر إيقاف لوك إيميل لمدة عامين، بعد وصفه لجماهير يانج أفريكانز بالقردة.
وقال إيميل في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "كان هناك أحاديث معي للعودة للتدريب في مصر ولكن لم يكن هناك مفاوضات جدية، وأود العودة للتدريب في مصر مرة أخرى بالطبع".
وأضاف إيميل عن أزمة جماهير يانج أفريكانز: "لم اتلقى أي مكاتبة أو إيميل بأنني موقوف ولم يتحدث أي أحد معي".
وتابع: "إن ما حدث يسئ لإسمي وتم التلاعب بالفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا لم يتفاعل الفيفا ولم يوقع عليَ عقوبة بشأن أزمة جماهير يانج أفريكانز".
واختتم إيميل تصريحاته: "ما فعلوه بتصويري كان غير قانوني، ولم تتح لي أي فرصة للدفاع عن نفسي في أزمتي مع يانج أفريكانز، وأسعى مع المحامي الخاص بي على الحصول على مستحقاتي من الفريق".
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