محامٍ بالفيفا: تمديد فترة الإعارة ليس إلزاميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد نصر عزام المحامي الدولي والمحاضر بالفيفا، أنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين الناديين يقضي باستمرار اللاعب بعد انتهاء إعارته أو عقده مع الفريق، فإنه لا يوجد إلزام لاستمراره مع الفريق.

وقال نصر عزام في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر تعديلات لتتلاءم مع توقف كافة المسابقات حول العالم بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "الفيفا أقر بحق الأندية التي يلعب بها اللاعبون حاليا لختام الموسم معه، ومنح الأفضلية للنادي الذي يخوض اللاعب موسمه معه، وأن يعود لناديه الأصلي بعد نهاية موسمه أولا مع الفريق المعار له".

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وأكمل المحامي بالفيفا: "الأولوية هي أن يستمر اللاعب مع الفريق الذي يلعب له، إذا كان يلعب على سبيل الإعارة أو أن عقده قد انتهى".

وتابع: "تمديد الإعارة ليست إلزامية، إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين حول تمديد الفترة بعد انتهاء العقد الخاص باللاعب مع النادي، ويجب أن يوافق اللاعب على الاستمرار كذلك".

واختتم نصر عزام: "إذا كان هناك بند في العقد ينص على استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم، فإنه يجب أن يُكمل مع الفريق حتى نهاية الموسم، ودائماً ما يكون العقد في مصر ينتهي بانتهاء الموسم وليس بتاريخ 30-6".

وكان هدرسفيلد الإنجليزي طلب عودة رمضان صبحي مرة أخرى لصفوفه، بعد انتهاء فترة إعارته للنادي الأهلي.