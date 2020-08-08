"مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يختتم اليوم السبت مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي استأنفت أمس الجمعة بعد توقف استمر لخمسة أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.

ويقام اليوم مباراتين الساعة التاسعة مساءً حيث يستضيف برشلونة نابولي الإيطاليا فيما يصطدم تشيلسي الإنجليزي ببايرين ميونيخ الألماني.

وتنقل مباراة برشلونة ونابولي عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق عصام الشوالي ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

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القمر : نايل سات

تردد: 11766 أفقي .

معدل الترميز: 27500