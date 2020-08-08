محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يختتم اليوم السبت مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي استأنفت أمس الجمعة بعد توقف استمر لخمسة أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.
ويقام اليوم مباراتين الساعة التاسعة مساءً حيث يستضيف برشلونة نابولي الإيطاليا فيما يصطدم تشيلسي الإنجليزي ببايرين ميونيخ الألماني.
وتنقل مباراة برشلونة ونابولي عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق عصام الشوالي ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:
القمر : نايل سات
تردد: 11766 أفقي .
معدل الترميز: 27500
كانت هذه تفاصيل خبر "مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.