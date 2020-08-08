بدر رجب: الجزيرة الإماراتي فاوض فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال بدر رجب نجم الأهلي السابق، ومدير قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، إن المدير الفني السويسري للنادي الأهلي رينيه فايلر تمت مفاوضاته من قبل ناديه الحالي لتدريب الفريق الأول.

وأضاف بدر رجب ـ خلال مداخلة أجريت معه ببرنامج اللاعيب ـ :"كانت هناك مفاوضات ولكن الراجل لم يكن ليأتي هنا حدث مفاوضات وهذا أمر أكيد وكان من ضمن المرشحين لكن الجزيرة استقر على مدرب هولندي".

وأتم بدر حديثه بالإشارة إلى أن توقيع فايلر لمدة موسم مع الأهلي أمراً طبيعياً بالنسبة للأجانب، قائلاً:"إن شاء الله يستمر مع الأهلي والأهلي صنع الكثير من المدربين".