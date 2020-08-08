محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال بدر رجب نجم الأهلي السابق، ومدير قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، إن المدير الفني السويسري للنادي الأهلي رينيه فايلر تمت مفاوضاته من قبل ناديه الحالي لتدريب الفريق الأول.
وأضاف بدر رجب ـ خلال مداخلة أجريت معه ببرنامج اللاعيب ـ :"كانت هناك مفاوضات ولكن الراجل لم يكن ليأتي هنا حدث مفاوضات وهذا أمر أكيد وكان من ضمن المرشحين لكن الجزيرة استقر على مدرب هولندي".
وأتم بدر حديثه بالإشارة إلى أن توقيع فايلر لمدة موسم مع الأهلي أمراً طبيعياً بالنسبة للأجانب، قائلاً:"إن شاء الله يستمر مع الأهلي والأهلي صنع الكثير من المدربين".
كانت هذه تفاصيل خبر بدر رجب: الجزيرة الإماراتي فاوض فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.