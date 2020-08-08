"سجل خالٍ والاستعداد لأفريقيا".. ماذا يُريد الأهلي من الدوري بعد عودته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي مبارياته من جديد بمواجهة أمام إنبي في لقاء يقام ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر بعد توقف دام إلى ما يقرب من خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الأهلي يمر هذا الموسم بفترة رائعة على الرغم من خسارة لقب كأس السوبر المصري في نسخته الأخيرة أمام الزمالك، لكن الفريق الأحمر له سجل رائع على مستوى بطولة الدوري ومسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حتى الآن خاض الأهلي 17 مباراة في مسابقة الدوري حقق من خلالها 16 فوزًا متتاليًا مقابل التعادل في لقاء وحيد كان أمام سموحة (1-1).

أما على الصعيد الأفريقي فوصل بطل مصر إلى دور الأربعة من المنافسات القارية ليضرب موعدًا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وهنا السؤال: ماذا يريد الأهلي بعد عودة الدوري من جديد؟

هذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- حسم اللقب:

الأهلي قبل استنئاف نشاط الدوري وهو في صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 15 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، حيث يراه البعض أن الفريق الأحمر أصبح قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب.

وبالطبع يسعى رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، إلى حسم اللقب بصورة مبكرة، خاصة أن الفريق الأحمر يمتلك سجلاً مميزًا في الدور الأول، بعد الفوز في 16 مناسبة مقابل التعادل في مباراة واحدة.

وسيكون عين الأهلي على اللقب الخامس متتاليًا بعد الفوز في أربع نسخ سابقة، في المقابل يستهدف فايلر لقبه الأول في الدوري والثاني بشكل عام بعد الفوز بلقب السوبر المصري في بداية مشواره ضد الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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- سجل خالٍ:

يحاول الأهلي مواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، حيث تُعد آخر نسخة خرج فيها الفريق الأحمر دون خسارة في موسم (2016 - 2017) خلال حقبة المدرب حسام البدري.

الأهلي خلال هذا الموسم خاض 34 مباراة في مسابقة الدوري حقق الفوز في 25 مناسبة مقابل 9 تعادلات.

أما في الموسم التالي، فلعب الأهلي 34 مباراة في المسابقة المحلية حقق الفوز في 28 مناسبة مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

الموسم الماضي، وتحديدًا موسم (2018 - 2019) شهد تلقي الأهلي 4 هزائم مقابل خمس تعادلات وتحقيق 25 فوزًا.

- تحطيم موسم (2017 - 2018):

في الموسم قبل الماضي، حقق الأهلي أعلى نقاط طوال تاريخ مسابقة الدوري بـ88 نقطة، ليتفوق الفريق الأحمر على غريمه الزمالك بعدما حقق 87 نقطة في عهد البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال موسم (2014 - 2015).

وبالبطع أمام الأهلي الفرصة لتحطيم رقمه السابق، حيث أمام الفريق الأحمر 17 مباراة يحتاج فيها متصدر الدوري للفوز في 14 مباراة.

أما من حيث عدد الانتصارات، فيمتلك الفريق الأحمر أكبر عدد انتصارات في نسخة واحدة بتاريخ المسابقة (28 انتصارًا)، متجاوزًا رقمه السابق ورقم الزمالك أيضًا (26 فوز).

وحتى الآن حقق الفريق مع مدربه رينيه فايلر الفوز في 16 مناسبة، ليكون أمام المدير الفني السويسري الفرصة لتجاوز الرقم السابق الذي حققه في موسم (2017 - 2018).

- الاستعداد لأفريقيا:

أمام الأهلي فرصة جيدة للاستعداد للموقعة المغربية أمام بطل المغرب فريق الوداد البيضاوي، في 25 من الشهر المقبل، على أن تقام موقعة الإياب في القاهرة خلال الثالث من أكتوبر المقبل.

الأهلي قبل موقعة الوداد وبعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري المباريات المقبلة سيواجه إنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك والجونة.