واصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه العلاجي و التأهيلي بالقاهرة. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قد سمح للاعب بمغادرة معسكر برج العرب بعد إصابته العضلية والتي أبعدته عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في يتخلله تدريبات بجيمانيزيوم النادي.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز. باتريس كارتيرون المدير الفني قد سمح للاعب بمغادرة معسكر برج العرب بعد إصابته العضلية والتي أبعدته عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في يتخلله تدريبات بجيمانيزيوم النادي.ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوباما يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.