رونالدو بعد خروج يوفنتوس من دوري الأبطال: "أنا لا أقارن بأحد"

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الحالي، أنه لاعب زات موهبه خاصة ولايقارن به أحد، وذلك عقب خروج فريقه أمس من بطولة دوري أبطال أوروبا وتوديعه البطولة

من دور ال 16.

وقال رونالدو في تصريحات له: "لا أرى الكثير من الناس بموهبتي، وتفاني عملي، ولن يقارن أحد أبدًا بي، ولن

يكون كريستيانو رونالدو أحدًا".

يذكر أن فاز فريق يوفنتوس علي نظيره ليون في مباراة الأمس بهدفين لهدف، سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو، وخرج اليوفي من البطولة، بسبب تلقيه هزيمة بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في فرنسا.