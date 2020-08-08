أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الحالي، أنه لاعب زات موهبه خاصة ولايقارن به أحد، وذلك عقب خروج فريقه أمس من بطولة دوري أبطال أوروبا وتوديعه البطولةمن دور ال 16.
وقال رونالدو في تصريحات له: "لا أرى الكثير من الناس بموهبتي، وتفاني عملي، ولن يقارن أحد أبدًا بي، ولنيكون كريستيانو رونالدو أحدًا".
يذكر أن فاز فريق يوفنتوس علي نظيره ليون في مباراة الأمس بهدفين لهدف، سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو، وخرج اليوفي من البطولة، بسبب تلقيه هزيمة بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو بعد خروج يوفنتوس من دوري الأبطال: "أنا لا أقارن بأحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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