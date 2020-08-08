طارق حامد ينتظم في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعيه للفريق صباح اليوم. وشارك اللاعب في التدريبات بعد إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد لشكواه من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز. إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة الأخيرة.وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد لشكواه من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

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