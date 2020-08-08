تدريبات تأهيلية لمصطفى فتحي في الزمالك

خضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي للفريق اليوم. وخاض الفريق صباح اليوم تدريباته بمعسكر الإقامة ببرج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الاوثنين المقبل بالدوري الممتاز.

وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد الخميس الماضي. بالدوري الممتاز.وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة.وكان الفريق قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد الخميس الماضي.

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