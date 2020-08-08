بن شرقي و أوناجم ينتظمان في التدريبات الجماعية

شارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي و محمد اوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المران الصباحي اليوم. وأدى الفريق مرانه على ملعب الإقاتمة بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الإثنين المقبل بالدوري الممتاز. برج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الإثنين المقبل بالدوري الممتاز. وانتظم الثنائي بالمعسكر بعد سلبية المسحة الخاصة بهما والتي انضما بعدها إلى معسكر برج العرب وكان المدير الفني باتريس كارتيرون قد عقد جلسه مع اللاعبين اطمئن خلالها على البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب وأشاد بتطبيق اللاعبين للبرنامج. بهما والتي انضما بعدها إلى معسكر برج العرب وكان المدير الفني باتريس كارتيرون قد عقد جلسه مع اللاعبين اطمئن خلالها على البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب وأشاد بتطبيق اللاعبين للبرنامج.

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