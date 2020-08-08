يوفنتوس يتواصل مع بوكتينيو من أجل تدريب الفريق

أجري نادي يوفنتوس الإيطالي اتصالات بالمدير الفني السابق لتوتنهام ماوريسيو بوكيتينو ، وذلك بعد خروج السيدة العجوز أمس من بطولة دوري أبطال إرفيقيا عقب الفوز علي ليون في مباراة الإياب بهدفين لهدف، والهزيمة في مباراة الذهاب بهدف نظيف. بهدفين لهدف، والهزيمة في مباراة الذهاب بهدف نظيف. وأفادت تقارير صحفية أن نادي السيدة العجوز أجري اتصالات ببكوتينيو ، ليأتي بديلا للمدير الفني الحالي ليوفنتوس ماوريسيو ساري، والذي سيتحدد مصيره مع الفريق، خلال ثلاثة أيام . الحالي ليوفنتوس ماوريسيو ساري، والذي سيتحدد مصيره مع الفريق، خلال ثلاثة أيام . وكان بوكتينيو قد تولي تدريب فريق توتنهام الإنجليزي ووصل معهم لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق، ليأتي من بعده جوزيه مورينيو الذي تولي تدريب توتنهام .

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