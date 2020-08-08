الزمالك يؤدي مرانه على ملعب فندق الإقامة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.

وبدأ المران بمحاضرة قصيرة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن بعض ملاحظاته عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد ثم تحدث عن أهمية لقاء الاتحاد السكندري المقرر بعد غدا الاثنين باستاد الجيش ببرج العرب وضرورة الفوز بالثلاث نقاط.

وأشاد المدير الفني بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبيه في لقاء المصري متمنيا أن يزيد الأداء من مباراه إلى أخرى لاستمرار الانتصارات. للفريق عن بعض ملاحظاته عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد ثم تحدث عن أهمية لقاء الاتحاد السكندري المقرر بعد غدا الاثنين باستاد الجيش ببرج العرب وضرورة الفوز بالثلاث نقاط.وأشاد المدير الفني بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبيه في لقاء المصري متمنيا أن يزيد الأداء من مباراه إلى أخرى لاستمرار الانتصارات.

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