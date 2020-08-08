نجم المنتخب السابق: رفضت عرضًا من برشلونة

- أكد سمير كمونة مدافع منتخب مصر والأهلي السابق، أن تلقى عروضًا كثيرة ذلك عقب بطولة كأس أمم أفريقيا 1998، من ضمنهم نادي برشلونة الإسباني.
أضاف كمونة في تصريحات تلفزيونية بأنه رفض عرضًا من نادي برشلونة، وأنه فوجئ به للمشاركة مع الفريق الرديف وليس الفريق الأول.
وواصل مدافع المنتخب الوطني والأهلي السابق، بأنهلا يتاجر بتلك التصريحات لكن الأمر حدث بالفعل، وتلقيت عرضًا من كايزر سلاوترن الألماني، وبطل الدوري حينها، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأولمبياكوس اليوناني، ووفضلت عرض سلاوترن خاصة في ظل وجود هاني رمزي بهذا الفريق.
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