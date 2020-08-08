رئيس استاد القاهرة : نصف نهائى دوري الأبطال بحضور جماهيري

كشف علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أن الاتحاد الإفريقي يدرس إمكانية إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور جماهيري. وقال درويش في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "نمبر وان": "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد يسمح لعودة الجماهير في النهائيات بعد استقرار الأوضاع بشأن تفشي الفيروس". لكرة القدم كاف قد يسمح لعودة الجماهير في النهائيات بعد استقرار الأوضاع بشأن تفشي الفيروس". وأضاف :" ٢٥ ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال". الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال". ومن المقرر أن تقام مبارايات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي يشارك بها الأهلي والزمالك، في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل، علي أن تقام مباراة النهائي في الثناي من أكتوبر للعام الجاري 2020.

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