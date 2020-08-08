رياضة | سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، الأنجولى جيرالدو كوستا جناح الفريق، بصعوبة استمراره مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وحددت إدارة النادي الأهلي مبلغ مليون دولار للموافقة على بيع جيرالدو، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحاول الأهلى بيع جيرالدو فى خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة، من أجل إعادة المغربى وليد أزارو، بعد قرار عودة للفريق، خصوصًا بعد تعثر المفاوضات مع الكونغولى جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبى.

والتحق جيرالدو بالنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضى، ولكن لم يتألق مع الفريق بشكل واضح.