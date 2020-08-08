رياضة | كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والذي استمر لمدة 15 دقيقة عقب فوز السيتي 2-1 في دور أبطال أوروبا.

وانتشرت صورة لجوارديولا وزيدان عقب المباراة وهما يتبادلان الحديث فى أرضية ملعب الاتحاد وحازت على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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وقال جوارديولا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، "لقد هنأته على فوزه بالليجا، وسألته عن عائلته، لا شئ مميز.. أتمنى أن نتناول العشاء فى يوم ما، وأن نتحدث بهدوء أكثر".

وأضاف جوارديولا: "عندما ترى الشخصية والهدوء الذي حظي به اللاعبون فهذا يظهر كم هم جيدون فنحن هنا لمحاولة الفوز بدوري الأبطال، تقدمنا بخطوة وإن ظننا أن ذلك يكفي، فسنظهر أننا بعقلية صغيرة، إن أردنا تحقيق البطولة فعلينا الفوز على الأندية الكبيرة".