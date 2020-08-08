رياضة | خطة فايلر لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة فايلر لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نهاية الموسم الحالي، بعدما وقع على عقود انتقاله لفريق بيراميدز.

ويبحث رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطته لدعم الجبهة اليمنى من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي.

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وأبدى فايلر رغبته في ضم بديل لظهير بيراميدز المنتقل حديثا، لكن بشرط أن يمثل إضافة كبيرة، ويكون في مستوى أعلى من اللاعبين الحاليين بالفريق، أو الذين يمكنهم اللعب في الجبهة اليمنى.

وأشارت تقارير صحفية أنه تم ترشيح عدد من الأسماء من قبل إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء، وقوبلت هذه الاقتراحات بالرفض من فايلر، لتواضع المستوى مقارنة بمحمد هاني.

وتواجد ضمن هذه الأسماء، كريم فؤاد لاعب النجوم، المعار لصفوف إنبي، ولكن أبدى فايلر رفضه أيضا، حيث يرغب في عنصر أعلى في المستوى، والأقرب رفض التعاقد مع اللاعب.