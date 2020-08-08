رياضة | جوارديولا: إذا أردت التتويج يجب عليك الفوز على الفرق الكبيرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا: إذا أردت التتويج يجب عليك الفوز على الفرق الكبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ريال مدريد، والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

قال جوارديولا عقب المباراة: "مجرد خطوة، وإذا اعتقدنا أن هذا يكفي فسنظهر وكأننا فريق صغير، إذا أردت التتويج فيجب عليك الفوز على الفرق الكبيرة".

وعن مواجهة ليون الفرنسي في دور الثمانية، السبت المقبل، قال غوارديولا: "تحدثت مع قسم مراقبة اللاعبين بشأن ليون، ونصحوني بأن أكون متأهباً، أمامنا ثمانية أيام للاستعداد قبل المواجهة، سنستمتع بهذا الفوز، ثم نبدأ التفكير في مباراة ليون".