رياضة | يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي اتصالاته مع المدرب الجديد لخلافة ماوريسيو ساري في تدريب الفريق عقب وداع دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو عن أن يوفنتوس يفاوض سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو حيث كان مرشحًا بالفعل لتولي تدريب البيانكونيري خلفًا لماسيمليانو أليجري إلا أنه وقع اختيار الإدارة على ساري في النهاية.

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ويعد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد هو المفضل لدى إدارة يوفنتوس ومن خلفه إنزاجي وذلك بسبب حالة عدم الرضا عن المستوى والنتائج مع ساري.

وفتح يوفنتوس الباب أمام عودة أليجري مدربه السابق الذي يحافظ على علاقته الممتازة مع أنيللي حيث يتطلع إنتر ميلان لضمه أيضًا في حال رحيل كونتي.