رياضة | الكشف عن تفاصيل سرقة منزل الخطيب

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل سرقة منزل الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للسرقة أثناء تواجده رفقة عائلته، لقضاء الأجازة في الساحل الشمالي.

وكشف أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، وصهر الخطيب، عن بعض التفاصيل الخاصة بسرقة المنزل، حيث قال في تصريحات صحفية: "عادت أسرة محمود الخطيب من المصيف قبل الموعد المحدد، وهذا ما سهل كشف عملية السرقة".

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وتابع: "تم إبلاغ الجهات المعنية بشأن الواقعة، قبل أن يحضر فريق من رجال الشرطة والنيابة لموقع الحادث، من أجل حصر المسروقات".

وواصل: "تبين أن مرتكبي الواقعة استغلوا خلو المنزل، وأقدموا على التسلل وسرقة بعض المحتويات".

وأتم: "الخطيب أعرب عن رضائه بقضاء الله، وحمد الله على عدم تواجد أي فرد بالمنزل أثناء سرقته".