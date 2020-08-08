رياضة | توخيل ينضم لقائمة المصابين في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر توخيل ينضم لقائمة المصابين في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان تعرض مدربه توماس توخيل لكسر في مشط القدم خلال مران للفريق قبل مواجهة أتالانتا المرتقبة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف سان جيرمان، أن توخيل، تعرض لكسر في المشط الخامس من القدم والتواء في الكاحل الأيسر، خلال "حصة تدريبية" مساء الخميس، لينضم إلى لاعبين عدة مصابين، على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه ليفين كورزاوا، والإيطالي ماركو فيراتي، والألماني ثيلو كيهرر.

وتأتي هذه الإصابات قبيل مواجهة سان جيرمان الهامة ضد أتلانتا، يوم الأربعاء المقبل، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتحوم الشكوك حول مشاركة كل اللاعبين المصابين المذكورين، في المباراة ضد أتلانتا، بينما سيغيب الجناح الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، عن المواجهة بسبب الإيقاف.