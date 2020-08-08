رياضة | خضوع أحمد الشيخ لفحص طبى قبل مران الفريق اليوم

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خضوع أحمد الشيخ لفحص طبى قبل مران الفريق اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى، إن أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول، سيخضع لفحص طبى قبل مران الفريق اليوم السبت، وذلك لمعرفة موقفه من المشاركة فى مباراة إنبى المقبلة، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.‏

وقال عبدالحفيظ، فى تصريحات صحفية اليوم، قد تعرض اللاعب لكدمة قوية فى القدم، خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس الخميس، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى فقط خلال تدريبات اليوم الجمعة.

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وأكمل:" وسيتم حسم مصير الشيخ من المشاركة ‏فى مباراة إنبى، بناءً على حالته، ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.‏

وقام الأهلى بمرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب خططى وإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين، وعقب نهاية المران أجرى الجهاز ‏الفنى واللاعبون مسحة طبية.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.