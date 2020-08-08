رياضة | عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني القلق عقب السقوط بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر هازارد أثناء إدلائه بتصريحات عقب المباراة، بكيس من الثلج مربوط على كاحله، ليُثير القلق حول تجدد إصابته، التي عانى منها لشهور وخضع على إثرها لعملية جراحية.

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وقال هازارد خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الشوط الأول كان جيدًا، وكنا نستحق المزيد.. لقد سجلوا وكذلك نحن، لكن حين تلعب لهذا النادي، فأنت تريد الفوز بكل شيء، وخاصًة دوري الأبطال".

وأضاف: "لكن بسب الطريقة التي يضغطون بها مانشستر سيتي، أصبح الأمر صعبًا، ولهذا السبب ارتكبنا الأخطاء".