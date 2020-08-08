شكرا لقرائتكم خبر عن ليون في ربع نهائي دوري الأبطال بعد عقد من الغياب.. وتألق رونالدو رغم إخفاق يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 رغم فوزه بنتيجة 2-1 على ليون الفرنسي في مباراة الإياب من دور الـ 16 للمسابقة.

ولم يشفع فوز الفريق الإيطالي بمباراة الإياب، مع خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليتأهل الضيوف بأفضلية الأهداف خارج القواعد التي منحتهم تذكرة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2009/2010، ويتعرض فريق السيدة العجوز للإقصاء في دوري الأبطال ضد خصم فرنسي للمرة الأولى في تاريخ مشاركة العملاق الإيطالي بالمسابقة.

وتقدم الضيوف مبكرًا بهدف عن طريق ركلة جزاء سجلها الهولندي ممفيس ديباي، الذي سجل في مباراته السادسة على التوالي في دوري الأبطال، ليصبح ثاني لاعب هولندي يحقق ذلك في تاريخ المسابقة بعد روود فان نيستلروي (حقق ذلك مرتين)، واللاعب الثامن في تاريخ دوري الأبطال الذي يحقق ذلك (مع فان نيستلروي، كريستيانو رونالدو، مروان الشماخ، بوراك يلماز، إيدنسون كافاني، موسى ماريجا وروبرت ليفاندوفسكي).

وعادل يوفنتوس النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بواسطة ركلة جزاء أيضًا، سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتمكن «رونالدو» من التسجيل ضد ليون مع ثلاثة فرق مختلفة (مانشستر يونايتد، ريـال مدريد ويوفنتوس)، ليكون ثالث لاعب في تاريخ الأبطال يسجل ضد خصم واحد مع ثلاثة فرق مختلفة أو أكثر بعد الألماني هانز بوت (ضد يوفنتوس) وروود فان نيستلروي (ضد بايرن ميونخ).

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريقه ليتمكن من تسجيل هدفه رقم 130 بدوري الأبطال ليعزز من وضعه كهداف تاريخي للمسابقة بفارق 16 هدفًا عن أقرب ملاحقيه (ليونيل ميسي).

وسجل «رونالدو» هدفه العاشر في دوري الأبطال مع يوفنتوس ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 10 أهداف أو أكثر مع ثلاثة فرق مختلفة (سجل 15 مع مانشستر يونايتد و105 مع ريـال مدريد).

ومع تسجيله ثنائية تهديفية وهو بعمر الـ 35 عامًا و184 يومًا، أصبح «رونالدو» هو أكبر لاعب سنًا في تاريخ دوري الأبطال يسجل ثنائية تهديفية في مباراة من أدوار خروج المغلوب في المسابقة.

Advertisements

وأصبح لفرنسا ممثلان في دور الثمانية بدوري الأبطال خلال موسم واحد للمرة الرابعة في تاريخ المسابقة والمرة الأولى منذ موسم 2014/2015 (باريس سان جيرمان وموناكو).