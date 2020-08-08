شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» ينهي سيطرة «زيزو».. وتفوق إنجليزي على الإسبان لأول مرة منذ 11 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بعد تغلبه على ريـال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب ضمن دور الـ 16 للمسابقة، ليكرر الفريق نتيجة مباراة الذهاب ويتغلب على بطل إسبانيا ذهابًا وإيابًا.

ولعبت الأخطاء الفردية دورًا حاسمًا في صعود الفريق الإنجليزي بعد أن تسبب المدافع الفرنسي رفائيل فاران في هدفي أصحاب الأرض، ليتسبب المدافع في تلقي فريقه 3 أهداف بدوري الأبطال هذا الموسم في سجل أخطاء لم يرتكبه أي لاعب آخر في المسابقة هذا الموسم.

وافتتح الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج التسجيل مبكرًا في المباراة، مسجلًا هدفه رقم 100 في مختلف البطولات بقميص مانشستر سيتي، ليكون أول لاعب إنجليزي يحقق ذلك مع النادي منذ عام 1981 (دينيس توارت).

وعادل كريم بنزيما النتيجة بعد مرور نصف ساعة تقريبًا من الشوط الأول مسجلًا هدفه رقم 65 في المسابقة ليحتل المركز الرابع في سجل أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة خلف راؤول جونزاليس، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي جابرييل جيسوس هدف الفوز بالمباراة ليسجل البرازيلي ذهابًا وإيابًا ضد ريـال مدريد ويصبح أول لاعب يتمكن من ذلك ضد العملاق الإسباني في مواجهة بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال منذ الهولندي روود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في موسم 2002/2003.

وبذلك يكون زين الدين زيدان خسر أول مواجهة إقصائية في مسيرته التدريبية بدوري الأبطال بعد 12 مواجهة (9 بنظام الذهاب والإياب و3 مباريات نهائية)، في حين أصبح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا هو ثالث مدرب يقصي ريـال مدريد في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا في أكثر من مناسبة، جنبًا إلى جنب مع مارسيلو ليبي (1995/1996 و2002/2003) وأوتمار هيتزفيلد (2000/2001 و2006/2007).

وجاء انتصار مانشستر سيتي ليكون المرة الأولى التي يفوز فيها فريق إنجليزي في مباراتي الذهاب والإياب في دوري أبطال أوروبا ضد خصم إسباني منذ موسم 2008/2009، عندما فاز ليفربول 5-0 في مجموع المباراتين ضد ريـال مدريد.

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وتم إقصاء ريـال مدريد من الدور ثمن النهائي للموسم الثاني على التوالي من دوري أبطال أوروبا، وللمرة الأولى منذ 2009-2010، وبعد أن كانوا وصلوا على الأقل إلى نصف النهائي في كل من المواسم الثمانية بين 2010/2011 و2017/2018.