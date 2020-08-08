شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: الهجوم على محمود الخطيب ممنهج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعض الأشخاص الذين يهاجمون محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي. وقال إكرامي، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان»: «الهجوم على الخطيب ممنهج، ولا يتم ممن يدّعون أنهم من أبناء النادي». وتابع إكرامي تصريحاته قائلًا: «أبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون الكيان». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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