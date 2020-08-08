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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري

يترقب الملايين من عشاق الكرة المصرية، ضربة بداية الأهلى متصدر المسابقة المحلية في أولى مبارياته ضد نظيره إنبي في الدوري العام الممتاز، مساء غدا الاحد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري العام برصيد 49 نقطة حققها من خلال 16 انتصارًا متتاليًا في الدوري قبل التعادل أمام سموحة، ولم تتلق كتيبة رينيه فايلر أي هزيمة حتى الآن على الصعيد المحلي

.فيما يقبع إنبي في المركز السابع برصيد 25 نقطة وبفارق يزيد عن 10 نقاط عن مراكز الهبوط، ويحاول الأحمر استغلال منافسات الدوري للتويج بالبطولة والاستعداد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي بالوداد المغربي.

موعد مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري

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وستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وإنبي مساء غدا الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، في المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، على أن تُذاع على قناة أون تايم سبورت on time spotr .

ويغيب عن رمضان صبحي لحين الاتفاق مع ناديه هدرسفيلد تاون على تمديد الإعارة ومحمود كهربا بسبب الإيقاف ورامى ربيعة للايقاف أيضا ، وبسبب الإصابة، سيفتقد الأهلي أيضا لخدمات ياسر إبراهيم، ومحمد محمود لعدم الجاهزية



موعد مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري

تزامنا في الوقت الذى يخضع فيه أحمد الشيخ لاعب الأهلي لفحص طبى قبل مران الفريق مساء اليوم، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى التى تقام غداً الأحد ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم الأربعاء الماضي واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى في مران الأمس فيما يحسم الجهاز الطبى اليوم الموقف النهائى للاعب من المشاركة ‏فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ويُعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التى ستدخل معسكر مغلق إستعداداً لمباراة إنبي عقب مران اليوم الذى ينطلق في الخامسة مساءً على ملعب التتش بالجزيرة.

موعد مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري



أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود على جاهزية أيمن أشرف لاعب الفريق لقيادة الدفاع الأحمر في مواجهة انبي المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في الدوري العام، وأنتظم أيمن أشرف فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الثلاثاء الماضى، وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وخضع أيمن أشرف لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى.

موعد مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري



وجهز الجهاز الفني للأهلي محمد هاني تحسباً للمشاركة في المباراة في مركز المساك خاصة في ظل غياب رامي ربيعة بداعي الإيقاف وياسر إبراهيم بسبب الأصابة، في الوقت الذي لا يوجد مساك جاهز سوى محمود متولى.