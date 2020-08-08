21 عقوبة متدرجة من اتحاد الكرة ضد مخالفات الإجراءات الاحترازية بالدورى

شكرا لقرائتكم 21 عقوبة متدرجة من اتحاد الكرة ضد مخالفات الإجراءات الاحترازية بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن اتخاذ قرار بتوقيع 21 عقوبة متدرجة على الأندية المخالفة للإحراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا ، وقال مصدر بالجبلاية ، إن عقوبات اتحاد الكرة بالكامل عبارة عن غرامات مالية متدرجة لكل إجراء يتم مخالفته سواء عدم ارتداء الكمامات أو عدم وجود مواد مطهرة مع كل فريق وغيرها من الإجراءات.
على صعيد اخر، أصدر اتحاد الكرة بيانا يؤكد فيه على ثقته الكاملة في حكام كرة القدم المصريين ويؤكد أن لجنة الحكام هي الوحيدة المنوط بها تعيين الحكام لإدارة كافة المباريات المحلية وليس من حق أي ناد الاعتراض على ذلك أو المطالبة بعكس ذلك، وأن أي خروج عن هذه القواعد ستعرض أصحابها للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للمسابقات والانضباط.
يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالتنسيق مع اتحاد الكرة وضع عقوبات تصل لحد الإيقاف أوغرامات مالية ضد أي مسئول سواء مدير فني أو لاعب ينتقد أو يهاجم الحكام بصورة علنية فى وسائل الإعلام .
و كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك المقرر لها يوم 22 أغسطس من الشهر الجاري فى الجولة الـ21 للدوري الممتاز ، قرار رسمي منذ سنوات " ومش محتاجة كلام ".
تابع مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك قرار مجلس وزارء سابق بتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك فقط سواء فى الدوري أو كأس مصر ، منعاً للأزمات و المشاكل ، ونتمني خلال الفترة المقبلة إسناد المباراة بشكل طبيعي إلى حكم مصري ولكن اللجنة الخماسية فضلت العمل بهذا القرار و إسناد اللقاء لحكم أجنبي.
أستأنف مساء الخميس بطولة الدوري الممتاز بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر ، بلقاء الزمالك و المصري الذى انتهي بفوز القلعة البيضاء بهدف دون رد أحرزه محمود علاء.
أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المقرر إقامتها في أغسطس الجاري عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وذلك بسبب العقوبات التي تعرض لها اللاعبون في مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك أيضًا في فبراير الماضي.
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