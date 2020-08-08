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شكرا لقرائتكم شوبير يكشف حيلة الأهلى للإبقاء على رمضان صبحى بالفريق الحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يخطط لتجديد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأحمر، ثم حسم الصفقة وشراء اللاعب بشكل نهائي في مرحلة مقبلة، وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر" الاول حيتم مد الاعاره وبعد كده بيع نهائي بس خلاص"، ويُجري محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي محاولة أخيرة للإبقاء على رمضان صبحي لاعب الفريق في القلعة الحمراء بعدما تراجع اللاعب عن اتفاقه السابق بالاستمرار مع الفريق، وأعلن مؤخراً أنه يرغب في العودة لإحدى الدوريات الأوربية رغم أن الاهلي كان قد قطع شوطاً كبيراً مع هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً.
شوبير
وعلم "الخليج 365" أن الخطيب ينوي التحدث مع رمضان صبحي من أجل معرفة موقفه النهائي من البقاء في الاهلي والأسباب التى جعلته يقرر العودة لأوروبا لاسيما وأن النادي كثّف إتصالاته مع نظيره الأنجليزي لإتمام الصفقة ورفع عرضه من 2.5 مليون إسترليني إلى 3.5 مليون إسترليني بناءً على رغبة اللاعب في البقاء مع القلعة الحمراء، وسيحسم رئيس الاهلي مصير صفقة رمضان صبحي في غضون الأيام القليلة المقبلة بعدما استحوذ الأمر على ااهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الاهلي بعدما فاجئ اللاعب إدارة القلعة الحمراء برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى.
ورغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة ، وأكد اللاعب لمسئولى القلعة الحمراء أنه يرغب فى العودة لأوروبا لخوض تجربة احترافية جديدة يأمل أن يكون التوفيق حليفه فيها، بعكس ما حدث له فى تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد الإنجليزيين ، وكثّف الاهلي إتصالاته مع النادي الأنجليزي لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي، خاصة بعدما أعلن هيدرسفيلد رفضه تمديد إعارة اللاعب التى انتهت فى 30 يونيو الماضى، وطلب من الأهلى تقديم عرض رسمى لشراء اللاعب، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية.
وكثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم لحسم الصفقة حتى يتمكّن النادى من الاستفادة باللاعب محلياً وأفريقياً فى الفترة المقبلة لأنه لن يُشارك إذا لم يتم شراؤه نهائياً ، ووسط محاولات حمراء لشراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد وبينما كانت المفاوضات فى مراحلها الجادة، أعلن رمضان صبحى لإدارة الأهلى أنه يرغب فى العودة لأوروبا، خاصة أن لديه عرض أوروبى من ناد كبير سينجح من خلاله فى تقديم نفسه بشكل جيد وأفضل من تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد.
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