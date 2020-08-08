شكرا لقرائتكم المصرى ينعى والدة الحارس أحمد مسعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى النادي المصري عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وفاة والدة أحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدي، وكتبت صفحة المصري " مجلس إدارة المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، يشاطر بخالص الأسى الكابتن أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي، أحزانه في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته ، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ،وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

مجلس إدارة المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، يشاطر بخالص الأسى الكابتن أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي، أحزانه في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته ، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ،وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

في سياق آخر، سادت حالة من الجدل بعد حضور طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك مع استئناف مباريات الدورى بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن العشرى كان قد تم إيقافه 3 مباريات بمعرفة لجنة الانضباط بالجبلاية عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود بسبب خروجه عن النص فى مباراة الزمالك فى الأسبوع الـ16 بالدورى.

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وغاب العشرى عن مباراة حرس الحدود أمام الجونة بالدورى كما غاب أيضا عن مباراة الحرس أمام أبو قير للأسمدة ، قبل أن يرحل لتدريب النادى المصرى ما يعنى استمرار إيقافه الا أنه حضر أمس مباراة فريقه أمام الزمالك، وهو ما تسبب فى حالة من اللغط.

فى هذا الصدد، قال مصدر باتحاد الكرة أنه سيتم مراجعة هذا الأمر والتأكد من أحقية العشرى من الحضور أو عدمه ، وفى حالة عدم أحقيته بالحضور سيتم التحقيق فى الأمر لتحديد المخطئ فى هذه الواقعة.

وفاز الزمالك على المصرى فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس بهدف نظيف سجله مدافع الفريق محمود علاء.