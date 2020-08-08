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جدة - عمرو شويل يواجه الأهلي نظيره انبي في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب استاد القاهرة في أول مباراة للفرقين بعد عودة الدوري المصري الممتاز ، بعد توقف استمر لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة كورونا، وهي المباراة التي تشهد ندية من كلا الفريقين.

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعهم من 16 انتصار وتعادل وحيد في الدوري الأولن بينما يقبع انبي في المركز السابع برصيد 25 نقطة جمعهم من 6 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاهلي وانبي



فيما ارتقى الزمالك للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز أثر فوزه القوي بهدف نظيف ضد المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وجاء ترتيب جدول الدوري قبل مباراة الأهلي وانبي غدا:

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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاهلي وانبي

ويخضع أحمد الشيخ لاعب الأهلي لفحص طبى قبل مران الفريق مساء اليوم، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى التى تقام غداً الأحد ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم الأربعاء الماضي واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى في مران الأمس فيما يحسم الجهاز الطبى اليوم الموقف النهائى للاعب من المشاركة ‏فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ويُعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التى ستدخل معسكر مغلق إستعداداً لمباراة إنبي عقب مران اليوم الذى ينطلق في الخامسة مساءً على ملعب التتش بالجزيرة.

من ناحية أخرى، أعلن الاهلى موعد مباراة الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى أن الجهاز الفنى حدد يوم 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلى والوداد، فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وأضاف: «تم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد الذى اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».