21 عقوبة متدرجة من اتحاد الكرة ضد مخالفات الإجراءات الاحترازية بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن اتخاذ قرار بتوقيع 21 عقوبة متدرجة على الأندية المخالفة للإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وقال مصدر بالجبلاية، إن عقوبات اتحاد الكرة بالكامل عبارة عن غرامات مالية متدرجة لكل إجراء يتم مخالفته، سواء عدم ارتداء الكمامات أو عدم وجود مواد مطهرة مع كل فريق، وغيرها من الإجراءات.
وفى سياق مختلف، أصدر اتحاد الكرة بياناً يؤكد فيه ثقته الكاملة فى حكام كرة القدم المصريين، ويؤكد أن لجنة الحكام الوحيدة المنوط بها تعيين الحكام لإدارة كافة المباريات المحلية، وليس من حق أى نادٍ الاعتراض على ذلك أو المطالبة بعكس ذلك، وأن أى خروج عن هذه القواعد ستعرض أصحابها للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للمسابقات والانضباط.
ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وضع عقوبات تصل لحد الإيقاف أو غرامات مالية ضد أى مسئول سواء مدير فنى أو لاعب ينتقد أو يهاجم الحكام بصورة علنية فى وسائل الإعلام.
وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 22 أغسطس من الشهر الجارى فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز، قرار رسمى منذ سنوات " ومش محتاجة كلام".
وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك قرار مجلس وزراء سابق بتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فقط، سواء فى الدورى أو كأس مصر، منعاً للأزمات والمشاكل، ونتمنى خلال الفترة المقبلة إسناد المباراة بشكل طبيعى إلى حكم مصرى ولكن اللجنة الخماسية فضلت العمل بهذا القرار وإسناد اللقاء لحكم أجنبي.
أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدورى المقرر إقامتها فى أغسطس الجارى عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وذلك بسبب العقوبات التى تعرض لها اللاعبون فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك أيضًا فى فبراير الماضي.
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