شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب العروض الخارجية لشراء "جيرالدو" فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادى الأهلى الباب أمام الأندية الراغبة فى شراء الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، لعدم حاجة الفريق لجهوده فى الفترة المقبلة، ورغم أن الفترة الماضية شهدت أنباء كثيرة حول تلقى النادى عروضاً من أندية خارجية لضم اللاعب الأنجولى، وأبرزها عرض من نادى درجة ثانية فى البرازيل إلا أن الأهلى لم يتلقى أية عروض رسمية لشراء اللاعب، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن ما تردد فى هذا الأمر مجرد أحاديث إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع.

جيرالدو أثار أزمة من قبل داخل النادى بعدما رفض عدة عروض خارجية أحضرها له الأهلى من أندية عربية للرحيل إلى أحدها، لكن اللاعب مازال يرفض الرحيل لهذه الأندية، ويحاول استغلال رغبة الأهلى فى الاستغناء عنه من أجل ضم لاعب أجنبى بدلاً منه أو إعادة المغربى وليد أزارو لتحقيق أكبر مكاسب، وظهر ذلك بوضوح فى حديث اللاعب عن رغبته فى الحصول على عرض "تفصيل" بالانتقال لنادٍ يتناسب مع ظروفه العائلية ويُحقق له مكاسب مالية كبيرة.

وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى، وأكد لمسئولى المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر فى اللعب لأى دورى عربى خلال الفترة المقبلة، لذا رفض العرض الجزائرى ومن قبله عرض النجم الساحلى التونسي.