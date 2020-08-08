شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يضع اللمسات الأخيرة فى مران أسوان استعداداً للمقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان مراناً قوياً فى ختام استعداداته بمعسكره فى المركز الأولمبى لمواجهة مصر المقاصة غداً، الأحد، وذلك فى إطار مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، التى عادت من جديد بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويعد هذا اللقاء هو الاختبار الرسمى الأول لأحمد كشرى مدرب أسوان والذى تولى الإدارة الفنية لأبناء الجنوب عقب استقالة مجدى عبد العاطى من تدريب أسوان خلال فترة توقف كورونا.

وأكد كشرى أن المباريات فى الدورى الثانى لن تكون سهلة، خاصة مع تقارب المستويات بين الفرق وتقارب النقاط، موضحاً أن أسوان لن يفرط فى نقاط مباراة المقاصة من أجل تأمين وضعه فى جدول مسابقة الدورى العام.

وكان لاعبو أسوان قد أجرو المسحة الطبية للكشف عن كورونا أمس، الجمعة، وذلك استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، تنفيذاً لتعليمات اللجنة الطبية التي تشترط إجراء المسحة قبل أي مباراة بـ 48 ساعة.

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وفى سياق آخر، عقد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، محاضرة فنية للاعبي الفريق، خلال المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبي استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، وحرص الجهاز الفني لأسوان على أن يكون حضور اللاعبين في المحاضرة طبقاً للإجراءات الاحترازية من خلال ترك مسافات والالتزام بارتداء الكمامات.

وركز كشري خلال محاضرته الفنية على شرح إيجابيات وسلبيات المباريات الودية التي خاضها أبناء الجنوب، استعداداً لضربة البداية بعد استئناف الدوري والتي من المقرر أن تجمع تماسيح النيل بفريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.