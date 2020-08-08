شكرا لقرائتكم خبر عن "عناد" فايلر يهدد مسيرة الأهلي محلياً وأفريقياً.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يتسبب "عناد" السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فى تدمير الفريق مُستقبلاً؟.. سؤال طرحه كثيرون فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، بعدما أصر المدرب السويسرى على عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال ميركاتو الصيف الحالى ورفض أكثر من لاعب عرضه عليه النادى.

موقف فايلر الرافض لأى صفقة حالياً أثار موجة من الغضب والدهشة بين جماهير الأهلى، بل وبعض مسئولى النادى الذين اتفقوا على أنه من المنطقى أن يحرص فايلر على تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب قدرات خاصة وإمكانيات كبيرة للسنوات المقبلة.

Advertisements

لجنة التخطيط للكرة بالنادى قررت عقد جلسة خاصة مع رينيه فايلر لمناقشته فى صفقات الفريق خلال ميركاتو الصيف الجارى، بعدما اكتفى المدرب السويسرى بضم صفقة وحيدة حتى الآٔن هى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلى إقناع المدير الفنى بإبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية، أمثال الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى وباهر المحمدى ظهير الإسماعيلى ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا، لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات، وأكد أن الأهلى يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر فقط.

وأعلن المدرب السويسرى أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الاستعداد الأمثل لبطولة الدورى التى يستهل الفريق مشاركاته فيها غدا، الأحد، بمواجهة إنبى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة بعد توقف دام عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، كما يستعد الفريق لمباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، حيث ترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلى والمشرف العام على الكرة أنه من المنطقى أن يتم تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد خاصة أن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، كما أن الاهلى سيفقد عدة لاعبيه هذا الموسم برحيل شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى لانتهاء عقودهم ومعهم الأنجولى جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربى أزارو أو ضم أجنبى أخر وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما أن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق فى الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات فى الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.