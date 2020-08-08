شكرا لقرائتكم خبر عن "عناد" فايلر يهدد مسيرة الأهلي محلياً وأفريقياً.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يتسبب "عناد" السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فى تدمير الفريق مُستقبلاً؟.. سؤال طرحه كثيرون فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، بعدما أصر المدرب السويسرى على عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال ميركاتو الصيف الحالى ورفض أكثر من لاعب عرضه عليه النادى.
موقف فايلر الرافض لأى صفقة حالياً أثار موجة من الغضب والدهشة بين جماهير الأهلى، بل وبعض مسئولى النادى الذين اتفقوا على أنه من المنطقى أن يحرص فايلر على تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب قدرات خاصة وإمكانيات كبيرة للسنوات المقبلة.
لجنة التخطيط للكرة بالنادى قررت عقد جلسة خاصة مع رينيه فايلر لمناقشته فى صفقات الفريق خلال ميركاتو الصيف الجارى، بعدما اكتفى المدرب السويسرى بضم صفقة وحيدة حتى الآٔن هى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلى إقناع المدير الفنى بإبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية، أمثال الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى وباهر المحمدى ظهير الإسماعيلى ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا، لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات، وأكد أن الأهلى يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر فقط.
وأعلن المدرب السويسرى أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الاستعداد الأمثل لبطولة الدورى التى يستهل الفريق مشاركاته فيها غدا، الأحد، بمواجهة إنبى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة بعد توقف دام عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، كما يستعد الفريق لمباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، حيث ترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلى والمشرف العام على الكرة أنه من المنطقى أن يتم تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد خاصة أن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، كما أن الاهلى سيفقد عدة لاعبيه هذا الموسم برحيل شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى لانتهاء عقودهم ومعهم الأنجولى جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربى أزارو أو ضم أجنبى أخر وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما أن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق فى الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات فى الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.
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