شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي ينوي تعويض الأندية ماديًا فى حالة إلغاء البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الاتحاد العربي لكرة القدم إلغاء النسخة الحالية للكأس العربية للأندية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما أوردته صحيفة «الأحداث» المغربية، التي كشفت عن اجتماع سيعقده المكتب التنفيذي للاتحاد العربي نهاية الأسبوع الجاري للفصل في مستقبل المنافسة.

وتابعت الصحيفة، ينوي المنظمون تعويض الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي وهي الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري واتحاد جدة والشباب السعوديين.

و أضافت مصادر للصحيفة أن المنظمين كانوا يرغبون في وقت سابق في استئناف المنافسة لو سمحت الظروف الصحية بذلك، لكن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بعدة بلدان عربية جعلهم يتراجعون عن قرارهم.