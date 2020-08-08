شكرا لقرائتكم خبر عن «شيلونجو»: كنت أتدرب منفردًا في التوقف.. واللعب وسط الجماهير يزيدني قوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الناميبي بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلي، أنه كان يتدرب بشكل منفرد في بلاده خلال فترة التوقف التي استمرت قرابة الــ4 أشهر سعيًا للحفاظ على جاهزيته البدنية.

وأضاف «شيلونجو»: «تأثرت كثيرًا على كل الأصعدة بعد انتشار جائحة كورونا والتى بسببها توقف النشاط الكروى بالعالم أجمع، لكني أصبحت سعيدًا الآن بعودتى والمشاركة من جديد ضمن صفوف الإسماعيلي».

وواصل: «أشتاق للغاية للتدريبات الجماعية مع لاعبى الفريق الذين أعتبرهم بمثابة عائلتى وأتطلع لهز شباك المنافسين من جديد».

واستطرد مهاجم سموحة وبيراميدز السابق: «أحب اللعب في تواجد الجماهير بالملعب، وهو ما يمنحنا القوة، ولا أفضل اللعب بدون جماهير».

وبسؤاله عن تفاصيل اجتماعه مع المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز أجاب قائلا: «المدرب أكد على ثقته في قدراتي وطالبني بالحفاظ على رتم اللعب السريع مع الفريق مع خوض برنامج تدريبى إضافي منفرد بجانب التدريبات الجماعية من أجل الوصول لمستواي المعهود بشكل سريع قبيل انطلاق المنافسات الرسمية».

واختتم حديثه: «قطعنا شوطًا كبيرًا في البطولة العربية وأتمنى استكماله سعيًا لرفع اللقب وإعادة الفريق لمكانته المميزة على الصعيد العربي والقاري».

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