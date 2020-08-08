شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. التوأم "حسن" ينتقل من الأهلى إلى الزمالك فى صفقة الألفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 8 أغسطس عام 2000 كانت الصدمة الكبرى لعشاق الأهلى بانتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى نادى الزمالك فى صفقة انتقال حر بعد استغناء القلعة الحمراء عن خدماتهما بقرار من الراحل صالح سليم ، ولعب التوأم بصفوف الزمالك فى الفترة من 2000 وحتى 2004 ونجحا في تحقيق الإنجازات والبطولات مع الأبيض فى ظل مجلس إدارة الدكتور كمال درويش.

حقق حسام حسن مع الأهلي 23 بطولة، مقابل 19 لإبراهيم حسن الذى لم يشارك موسمي 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزي جيف باتلر.

شارك حسام حسن في 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثاني هدافي الأهلي في تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.

تفاجأ الجميع بانتقال التوأم حسن للزمالك غريم الأهلي التقليدي في صفقة انتقال حر هزت الوسط الرياضي، واستمرت أربع سنوات، هي الأفضل تاريخيا في تاريخ القلعة البيضاء من حيث النتائج، حيث حققا مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 بطولة حققها الزمالك في تلك السنوات الأربعة.

لعب خلال تلك الفترة حسام حسن 107 مباراة سجل خلالها 54 هدفا، بينما لعب إبراهيم حسن 82 مباراة وسجل 8 أهداف.

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ومن الزمالك، انتقلا إلى المصري البورسعيدي لمدة موسمين، ثم انتقل حسام حسن إلى الترسانة موسم 2006-2007، ثم الاتحاد بداية موسم 2007-2008، وفى نهاية ذلك الموسم بدأ التوأم مسيرتهما التدريبية حيث جاء حسام حسن مديرا فنيا، وإبراهيم مديرا للكرة لكلا من أندية المصري في أكثر من مناسبة، المصرية للاتصالات، الزمالك مرتين، الإسماعيلي، مصر المقاصة، الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحة، كما توليا تدريب منتخب الأردن الأول.

كان حسام حسن قد تحدث عن تولى تدريب الأهلى، مؤكدًا أنه يتمنى قيادة المارد الأحمر، إلا أنه لا يسعى وراء تحقيق تلك الأمنية عن طريق التقرب لبعض الأشخاص أو ما شبه ذلك.

وقال فى تصريحات تليفزيونية، "كنت سعيدا جدًا بدخولى النادى الأهلى فى زيارتى الأخيرة وخوض مباراة خماسية، وشعرت كأنى راجع من السفر، وشعرت أن الجميع سعيد بوجودى، والذى كان يمنعنى عن دخول الأهلى هو انشغالى بعملى فى مجال التدريب".

وأضاف "الأمور هادئة جدًا حاليًا، وزملائى القدامى المتواجدين فى الأهلى كانوا سعداء بوجودى فى النادى، مثلما كنت سعيد".

كما أكد حسام حسن أنه كان يتمنى أن يتولى قيادة المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أن قيادته للفراعنة كان مطلب جماهيرى، إلا إنه لم يحدث، قائلاً: "أنا أتمنى قيادة المنتخب، لكن الجمهور هو من يحكم على إذا كنت أستحق أم لا.

وتابع حسام حسن: "توليت تدريب الزمالك فى المركز الثالث عشر وأنهيت الموسم وهو فى المركز الثانى، وحققت انجازًا مع المصرى البورسعيدى بالوصول لكأس مصر والسوبر وخسارته بصعوبة أمام الأهلى، وكنت ثانى مدرب بعد محمود الجوهرى يتولى تدريب منتخبًا عربيًا بعيدًا عن منتخب مصر، وحققت تجربة ناجحة خلال قيادتى لمنتخب الأردن، وحصل على التصنيف الرابع كأفضل منتخب أسيوى وعربى".