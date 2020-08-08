شكرا لقرائتكم هل يهدد فايلر مسيرة الاهلي محلياً وأفريقيا؟ العند يطفش البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هل يتسبب "عناد" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في تدمير الفريق مُستقبلاً؟ سؤال طرحه كثيرون في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدارن القلعة الحمراء على وجه الخصوص بعدما أصر المدرب السويسري على عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال ميركاتو الصيف الحالي ورفض أكثر من لاعب عرضه عليه النادي.

موقف فايلر الرافض لأية صفقة حالياً أثار موجة من الغضب والدهشة بين جماهير الاهلي بل وبعض مسئولو النادي الذين إتفقوا على أنه من المنطقي أن يحرص فايلر على تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب قدرات خاصة وأمكانيات كبيرة للسنوات المقبلة.

Advertisements

لجنة التخطيط للكرة بالنادي قررت عقد جلسة خاصة مع رينيه فايلر لمناقشته في مسألة صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجاري بعدما إكتفى المدرب السويسري بضم صفقة وحيدة حتى الأن هي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلي إقناع المدير الفني إبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية أمثال الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وباهر المحمد ي ظهير الأسماعيلي ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الاهلي يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر فقط.

وأعلن المدرب السويسري أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الإستعداد الأمثل لبطولة الدوري التى يستهل الفريق مشاركاته فيها غد ، الأحد، بمواجهة إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" كورونا ، كما يستعد الفريق لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف حيث ترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف العام على الكرة إنه من المنطقي أن يتم تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد خاصة وأن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية ، كما أن الاهلي سيفقد عدة لاعبيه هذا الموسم برحيل شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي لإنتهاء عقودهم ومعهم الأنجولي جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربي أزارو أو ضم أجنبي أخر وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما وأن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق في الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات في الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.