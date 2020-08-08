شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا قدم رمضان صبحى مع الأهلى قبل العودة لهيدرسفيلد الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصير رمضان صبحى، صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزى المعار للنادى الأهلى لنهاية الموسم، غامضاً فى الاستمرار مع القلعة الحمراء بالموسم الجديد من عدمه، بعدما فاجأ اللاعب إدارة الأهلى برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء بالدورى المصرى، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة.

الأهلى تعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.

تلقى رمضان صبحى استدعاءً رسميًا من ناديه الإنجليزى هيدرسفيلد من أجل العودة لإنجلترا والانتظام فى تدريبات الفريق، الأمر الذى تسبب فى حالة طوارئ داخل الأهلى ويكثف مسؤولو الأخير اتصالاتهم مع مسؤولى هدرسفيلد فى الوقت الراهن.

رمضان صبحي لم يرتدى سوى قميص الأهلى فى الدورى المصرى، وشارك صاحب الـ 23 عاماً فى 79 مباراة، سجل رمضان صبحى 17 هدفاً وصنع 13 آخرين، وكان موسم 2016 هو الأنجح لرمضان عندما سجل 6 أهداف وصنع 12 هدفاً آخرين فى كل البطولات مع الأهلى.

مستوى رمضان صبحي خلال الموسم الماضى منذ انتقاله إلى الأهلى فى يناير 2019، لم يكن بتلك الفعالية التى أظهرها اللاعب مع المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، نظرًا لأنه سجل هدفين وصنع 4 أهداف أخرى، خلال 26 مباراة.

أداء رمضان صبحى تطور بشكل واضح مع الأهلى تحت قيادة رينيه فايلر الذى تولى قيادة الشياطين الحمر بداية من الموسم الجارى وحقق العديد من النجاحات، أبرزها الاقتراب من حصد لقب الدورى الممتاز بعد التربع على عرش المسابقة برصيد 49 نقطة، والتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما نجح فى تطوير موهبة رمضان، وهو ما أكده العديد من المحللين والخبراء.

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وظهر رمضان بصورة جيدة رفقة المدرب السويسري، بداية من الموسم الجاري، على الرغم من لعبه 4 مباريات فقط (3 فى الدورى المصرى + مباراة فى دورى أبطال إفريقيا) إلى جانب مباراة كأس السوبر المصري.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة تجاوزت 3 أشهر، وكانت أفضل فتراته فى الموسم الحالى خلال مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة تحت 23 عام والتى تألق خلالها بشكل ملفت وحصل على جائزة أفضل لاعب فى البطولة بعدما استطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وسبق لرمضان صبحى خوض تجربتين احترافيتين على سبيل الإعارة الأولى فى موسم 2016 ضمن صفوف فريق ستوك سيتى الإنجليزى والثانية فى موسم 2018 ضمن صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.

إدارة الأهلى كانت تتواصل بشكل مُكثف مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى بشكل نهائي، خاصة بعدما أعلن النادى الإنجليزى رفضه تمديد إعارة اللاعب التى انتهت فى 30 يونيو الماضى، وطلب هيدرسفيلد من الأهلى تقديم عرض رسمى لشراء اللاعب، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية، حيث كثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم لحسم الصفقة حتى يتمكّن النادى من الاستفادة باللاعب محلياً وأفريقياً فى الفترة المقبلة لأنه لن يُشارك إذا لم يتم شراؤه نهائياً.

ووسط محاولات حمراء لشراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد وبينما كانت المفاوضات فى مراحلها الجادة، أعلن رمضان صبحى لإدارة الأهلى أنه يرغب فى العودة لأوروبا، خاصة أن لديه عرض أوروبى من ناد كبير _ تردد أنه من إشبيلية_سينجح من خلاله فى تقديم نفسه بشكل جيد وأفضل من تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد.