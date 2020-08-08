شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق نجم بيراميدز يتعرض لحادث بسيارته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد فاروق، نجم فريق بيراميدز، لحادث سير بسيارته، أسفر عن تهشم الجانب الأيسر من السيارة، وطمأن اللاعب متابعيه على سلامته، ونشر فاروق عبر ستورى حساب إنستجرام الخاص به مقطع فيديو وهو يظهر الأضرار التى لحقت بالسيارة بعد الحادث، وأرفقها بتعليق: "الحمد لله.. يارب نهدا".

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، استعدادته لاستئناف مسابقة الدوري العام بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي واستغرقت 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر حسابها على موقع تويتر، صوراً من تدريبات الفريق، حيث سادت حالة من الجدية والاصرار بين لاعبي الفريق، الذي يحتل المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام قبل توقف كورونا.

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في سياق متصل، قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أن الجهاز الفني قرر استبدال المباراة الودية بتدريبات عادية استعدادا لمواجهة طنطا في المباراة المحدد لها يوم 10 أغسطس الجاري في الجولة 19 من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

وخاض بيراميدز معسكرين استعدادا للدورى بالقاهرة وبرج العرب، ولعب ٤ مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل 2-2، وأمام الزمالك وفاز 1-0، وبذات النتيجة فاز فى الودية الأولى على المصرى، وتعادل 1-1 فى وديته الثانية أمام المصرى ببرج العرب.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل لاعبيه 28 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.